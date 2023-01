ARTE, MARDI, À 20 H 55

Quand le travail ne paie plus

En Europe, un tiers des actifs qui travaillent se trouvent en situation de précarité professionnelle. Malgré un emploi, et parfois même plusieurs, les fins de mois se font difficiles et se loger, s’alimenter, se chauffer deviennent des questions délicates. Ces travailleurs forment une nouvelle classe sociale baptisée «précariat» par les économistes, un néologisme né de la contraction de «précarité» et de «prolétariat». La hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie a considérablement augmenté l’insécurité économique de larges pans de la société, qui appartenaient jusqu’à présent à la classe moyenne. Alors que le tiers supérieur s’est enrichi malgré la crise, le décrochage de la partie basse s’est accentué. Occupant les emplois…