Un immeuble pour les seniors au Terraillet

A propos des futurs quartiers de la ville de Bulle.

Je lance un appel aux promoteurs immobiliers et aux décideurs politiques.

J’aurais une petite idée à vous soumettre, je pense au futur quartier du Terraillet. Et si vous y intégriez un immeuble pour les seniors? Style Foyer gruérien, qui est très bien conçu.

Je pense que ça devrait même être obligatoire dans la perspective de nouveaux et grands chantiers. Le pourcentage de la population âgée de 65 à 100 ans est en nette augmentation. Et comme dans ce nouveau quartier il y aura une école, un jardin d’enfants, etc., la mixité intergénérationnelle serait un plus pour tout le monde.

Car même avec de futurs homes, des appartements protégés seront de plus en plus recherchés. Pour info, la liste d’attente pour aller au Foyer gruérien est très…