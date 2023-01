Un week-end doré pour Antonin Savary

Antonin Savary a remporté l’épreuve individuelle du championnat de Suisse élite samedi à Ulrichen (VS). Deuxième de la poursuite dimanche, le fondeur d’Avry-devant-Pont a été sélectionné pour les prochains Mondiaux U23.

GLENN RAY

SKI DE FOND. Habitué à truster les sommets aux championnats de Suisse juniors, Antonin Savary a franchi un palier ce week-end à Ulrichen (VS). Chez les élites, le fondeur d’Avrydevant-Pont a remporté l’or de l’épreuve individuelle samedi et l’argent de la poursuite dimanche. Ses deux premiers podiums à ce niveau. «Je ne m’attendais pas à ce titre, reconnaît-il au bout du fil. Mais je savais que la forme était là et j’ai toujours apprécié cette piste.»

Deux avantages dont le membre du cadre B de Swissski a su profiter samedi. «J’étais tout de suite dans les…