Une nouvelle version d’Oz

NUITHONIE

Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, accueille deux représentations d’Oz, samedi à 17 h et dimanche à 15 h. Cette version du Magiciend’Oz, classique de la littérature jeune public (par le livre de Lyman Frank Baum, paru en 1900) et du cinéma (par le film de Victor Fleming, sorti en 1939) est due à Robert Sandoz et Joan Mompart. Le premier en signe l’adaptation, le second la mise en scène. Dorothy est une petite fille colérique, qui ne comprend pas que l’on ne fasse pas ses quatre volontés. Un jour, ses peluches s’animent et la voici qui chante et s’amuse avec un épouvantail, un bûcheron, un lion… Cette fable onirique, ode à l’imaginaire et au rêve, est conseillée dès 7 ans. Le spectacle a été créé au Théâtre Am Stram Gram de Genève, l’automne dernier. Réservations: …