Zone 30 km/h à l’enquête à Romont

MOBILITÉ. Le projet de zone 30 km/h en vieille ville de Romont poursuit son chemin. Il fait l’objet d’une enquête publique depuis vendredi passé et jusqu’au 6 février, indique la dernière Feuille officielle. Pour rappel, c’est en 2019 qu’un crédit d’étude pour la mise en zone 30 km/h du secteur intra-muros avait été accepté. En février dernier, le Législatif avait alors adopté une enveloppe de 100 000 francs pour la procédure d’autorisation et de réalisation des mesures. «Il s’agira d’une zone 30 km/h légère qui ne changera pas drastiquement le fonctionnement en vieille ville. Nous avons tenu à aller au plus simple, afin de ne pas impacter d’éventuels projets liés au mandat d’étude parallèle intra-muros», explique Emmanuel Bussard, conseiller communal chargé notamment de la mobilité.…