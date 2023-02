«J’aime ma vie qui va à 200 à l’heure»

Yan Volery est devenu champion fribourgeois de cross dimanche à Farvagny. Plus fatigué et moins entraîné que d’habitude, le Bullois de 24 ans était surpris de son succès.

VALENTIN THIÉRY

COURSE À PIED. Difficile de caser des entraînements de qualité entre les longues journées de travail et d’ultimes examens de bachelor à potasser. En se pointant dimanche au cross de Farvagny pour la deuxième manche de la FriRun Cup, Yan Volery ne connaissait pas son état de fraîcheur avec toute la fatigue récemment accumulée. Compétiteur dans l’âme, le Bullois comptait toutefois s’imposer. Et il l’a fait, devenant champion fribourgeois devant le Gruérien Jérémy Schouwey et le Fribourgeois Jari Piller.

L’étudiant en économie a couru les neuf boucles d’un kilomètre en 31’40. Il a relégué son dauphin du CS…