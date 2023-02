SKI FREESTYLE. Mathilde Gremaud vise un quinzième podium en Coupe du monde ce week-end au slopestyle de Mammoth Mountain. Pour ce faire, la Rochoise de 22 ans devra oublier les qualifications achevées au 8e et dernier rang synonyme de finale (ce samedi à 18 h 30, heure suisse). Côté masculin, les Gruériens Valentin Morel et Thibaut Magnin ont échoué aux 17e et 48e places des qualifications.