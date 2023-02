Alexis Monney au départ des Mondiaux

Alexis Monney sera dans le portillon de départ de la descente des championnats du monde dimanche à Courchevel-Méribel. Le Châtelois de 23 ans ne s’imaginait pas à telle fête pour ses premiers Mondiaux.

GLENN RAY

SKI ALPIN. «Je n’aurais jamais pensé participer à la descente des championnats du monde en début de saison», s’étonne presque Alexis Monney. Le Châtelois de 23 ans ne cesse pourtant d’épater le monde du Cirque blanc depuis le début de l’année. Ses 10e et 11e rangs à Wengen et à Kitzbühel lui ont permis d’être présélectionné pour les Mondiaux de Courchevel-Méribel. Dans la station française, il a forcé le destin vendredi en terminant troisième et meilleur Suisse du deuxième entraînement de la descente. A 34 centièmes de la première place de l’Italien Christof Innerhofer.

