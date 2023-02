Alexis Monney revoit l’Eclipse

Soutenu par 80 membres de son fan-club, Alexis Monney s’est classé 18e de la descente de Courchevel-Méribel pour ses premiers championnats du monde.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. La descente, discipline reine du ski, a sacré un prodige dimanche à Courchevel. Terre des championnats du monde où Marco Odermatt a évolué sur une autre planète, la sienne, pour être couronné à 25 ans. Le talentueux Nidwaldien fut certainement le seul à briller de bout en bout sur l’Eclipse.

Nommée ainsi pour ses passages entre ombres et lumières, la piste savoyarde n’a mé- nagé personne. Encore moins les «bizuths» comme Alexis Monney qui, à 23 ans et 35 jours exactement, s’est emparé du 18e rang de la descente à ses premiers Mondiaux. Un résultat fabuleux pour ses supporters, prometteurs pour ses entraîneurs, et un…