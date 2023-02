SEMSALES

Alfred Bard est décédé le 4 janvier, deux mois après avoir fêté ses 90 ans. Une cérémonie a eu lieu le 7 janvier en l’église de Semsales.

Alfred, dit Mimi, est né le 2 novembre 1932, dans le foyer d’Etienne et Rose Bard, née Levrat, à la ferme du Gros Sauvage. Il était l’aîné de trois enfants. En 1940, son père acheta la boucherie Wicki et la famille s’installa au village. Jusqu’en 1958, la boucherie fut louée. En 1960, Alfred rouvrit le commerce après avoir appris le métier à Châtel-St-Denis. Il participait également, avec son père et son frère à l’exploitation du domaine agricole.

En 1965, il épousa Marlyse Dorthe, de Châtel-St-Denis. De leur union naquirent Véronique, Laurent et Francine. Puis la famille s’agrandit avec cinq petits-enfants, Aurélie, Eloïse, Simon, Marijn,…