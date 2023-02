Apocalypse, Le crépuscule d’Hitler

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Le grand choc

Eté 1943. Hitler entend faire basculer le cours de la guerre: les blindés flambant neufs qu’il attendait fébrilement sont enfin massés à la frontière ukrainienne, à Koursk, afin de saigner à blanc les forces soviétiques. Commence alors la plus grande bataille de chars de l’histoire: c’est une boucherie de fer et de sang, pourtant la percée allemande n’a pas lieu. Ce revers s’accompagne de l’ouverture d’un second front en Sicile, où les Alliés ont débarqué, qui oblige Hitler à diviser ses forces entre l’Est et l’Ouest. Le dictateur nazi ne peut même plus compter sur le soutien de son fidèle allié Mussolini, destitué et incarcéré en Italie, qu’il fait libérer par une opération commando. ■