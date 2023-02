Art on Ice fait halte à Fribourg

BCF ARENA. La tournée d’Art on Ice, un spectacle qui mêle patinage artistique et musique, s’arrêtera à la BCF Arena à Fribourg mardi prochain. Plusieurs champions de danse sur glace rivaliseront de pirouettes et d’élégance.

L’affiche sportive est prestigieuse. Les actuels médaillés d’or olympique et quintuples champions du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, feront le déplacement depuis la France. La championne d’Europe Vanessa James et le champion du monde Eric Radford, qui ont décroché ensemble le bronze aux derniers mondiaux, seront également présents. Alexia Paganini, quadruple championne de Suisse, espère bien égaler leurs exploits, elle qui vise un podium aux prochains championnats d’Europe.

Des chanteurs et des musiciens se produiront également sur la glace. Le…