A Attalens, les bons coups de la présidente Géraldine Sudan

Attalens a accueilli les finales cantonales de tir à 10 mètres au pistolet et à la carabine.

Présidente de la société organisatrice, Géraldine Sudan est aussi une tireuse aguerrie.

Les sœurs veveysannes Valentine et Nathalie Thürler ont les finales nationales dans le viseur.

GLENN RAY

TIR. «Je n’ai pas très bien tiré ce matin, je ne serai pas en finale, souffle Géraldine Sudan dimanche après les qualifications à la carabine. Le but était de finir vite, car j’ai d’autres préoccupations aujourd’hui.» Présidente de la société locale, la Veveysanne de 33 ans a chapeauté les finales cantonales de tir à 10 mètres au pistolet et à la carabine organisées pour la première fois à Attalens. «C’était un travail d’équipe avec un comité super motivé, dont je suis la plus âgée.»

A la tête de la Société…