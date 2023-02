A Bellegarde, un slalom «digne de Kitzbühel»

Les épreuves nocturnes de Coupe d’Europe à Bellegarde ont ravi coureurs, spectateurs et organisateurs. Rendez-vous en 2025.

SKI ALPIN. Un ciel étoilé, une piste adoubée, un public nombreux et un coprésident heureux: il n’a manqué qu’une victoire suisse aux slaloms nocturnes de Coupe d’Europe masculine disputés à Bellegarde. Celle-ci aurait pu venir du Grison Sandro Simonet, 2e vendredi, ou des habitués de la Coupe du monde Luca Aerni et Tanguy Nef. Ce dernier y a cru samedi soir avant de rejoindre la liste des soixante (!) éliminés sur la piste de Schattenhalb. «J’ai joué, je me suis ensuite regardé skier et je l’ai payé», regrettait Tanguy Nef dans la raquette d’arrivée.

Le Genevois de 26 ans est vite passé de la frustration aux félicitations. A l’adresse d’une organisation aux petits…