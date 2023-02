RTS1, MARDI, À 20 H 10

ABE vous emmène à la découverte des métavers

Avec cette émission hors du commun, A Bon Entendeur vous entraîne dans les métavers, ces mondes numériques parallèles faits de réalité virtuelle, de vie sociale en ligne et de commerce en espèces sonnantes et trébuchantes. Les journalistes de l’équipe et leurs avatars explorent les différents espaces en ligne déjà disponibles et vous racontent ce que le consommateur peut y trouver aujourd’hui et ce qu’il pourrait y acheter demain. ■