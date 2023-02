A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Pâtes à tartiner

Au petit-déjeuner, la pâte à tartiner aux noisettes et chocolat séduit les grands et surtout les petits, cibles préférées des publicités. Elles se sont faites une place de choix sur nos tartines, à côté des traditionnels miels et confitures. Mais qu’y a-t-il à l’intérieur de ces pots qui nous font tourner la tête? Beaucoup de pâtes indiquent aujourd’hui «sans huile de palme». Par quelles graisses est-elle remplacée? Tour d’horizon de leur composition avec une diététicienne. Si Nutella reste ultradominateur sur ce marché, de nombreux industriels et beaucoup d’artisans lancent leurs propres pâtes, chacun voulant sa part du gâteau… ■