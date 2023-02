Champions connus

SKI DE FOND. La Coupe fribourgeoise des adultes et des enfants a vécu ses finales en skiathlon dimanche à La Villette. «Cette discipline alternant style classique et skating révèle les athlètes les plus complets. Malgré une participation un peu décevante (109 classés), tout le monde a apprécié», retient Olivier Deschenaux, président du Glisse Club Romont. Derrière les lauréats alémaniques Reto Hammer et Lea Niedhart, les régionaux se sont disputés les ultimes points de la Coupe fribourgeoise. Les champions sont ainsi connus (lire ci-dessous) alors que la saison, elle, se poursuit dans le pays. QD

Résultats



Finales fribourgeoises nordiques à La Villette, les lauréats du skiathlon

Hommes (4+4 km): 1. Reto Hammer (SAS Berne) 22’00. Hommes 2: 1. Andreas Buchs (Goupils) 24’34. Hommes 3: 1. Eric…