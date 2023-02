Code de conduite dans le diocèse

PRÉVENTION. La région diocésaine du Deutschfreiburg a réalisé un code de conduite sur le rapport au pouvoir. L’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, salue sa mise en vigueur, «soucieux de prévenir tout type d’abus», qu’il soit spirituel, d’autorité ou d’ordre sexuel, évoque un communiqué du Service diocésain de la communication. Elaboré sur plus d’un an, en lien avec l’association de prévention des abus Limita, il délimite un cadre de travail clair, «invitant à une constante remise en question». Son but est de protéger l’intégrité personnelle et de créer un climat de sécurité. Durant l’année, il sera traduit et proposé à la partie francophone à travers des consultations et discussions.

Une charte diocésaine existe déjà. Elle est en vigueur depuis 2019, mais davantage…