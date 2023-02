Cyberattaque à Epicentre

Il s'agit de la photo du profil du compte, ainsi que du recto de la carte d'identité, relève par voie de communiqué le Cycle d'orientation de la Glâne (COGL). Le serveur d’Epicentre incriminé a été immédiatement fermé pour éviter d’autres attaques et des mesures avec les prestataires informatiques sont prises pour remédier à la faille informatique. Le COGL a par ailleurs déposé une plainte à la police pour accès indu à un système informatique et soustraction de données. Les citoyens concernés seront personnellement informés, en lien avec l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation (ATPrDM).