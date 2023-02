Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE FUTUR PARCOURS DÉCOUVERTE de la vie et l’œuvre de l’abbé Bovet, à Sâles, son village natal, comportera six stations (avec bancs, panneaux et QR code). Une de plus et nous avions une gamme.

DEUX DÉPUTÉS AVAIENT DEMANDÉ par motion que le canton dépense plus pour subventionner les ménages étranglés par la hausse des primes maladie. Et que croyez-vous que le Conseil d’Etat leur répondît? Dans les deux langues: non, non, non; nein, nein, nein.

NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE à Fribourg: un cadastre en ligne qui permet aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers de connaître les restrictions liées à une parcelle. Pollution du site, circulation d’eau souterraine, cimetière d’Indiens… Comment ça cimetière d’Indiens? Non, cimetière mérovingien. Bref, tout ce qui peut faire perdre de…