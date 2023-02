Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ANNONCE CETTE SEMAINE de quatre expositions temporaires en 2023 au Musée d’histoire naturelle de Fribourg, dont les fameux poussins, pour célébrer la biodiversité alors que les députés du centre et de la droite (55 voix contre 46 et 4 abstentions) ont renvoyé le projet de Loi sur le climat, au motif de précisions demandées sur ses conséquences financières. Etymologiquement, poussin vient de pulcin, qui signifie «petit d’un oiseau quelconque». Et l’étymologie de député? c’est seulement «petit».

CE SAMEDI À BULLE: «mise à mort du Bonhomme Hiver», selon l’expression consacrée. Les espoirs dans une saison hivernale devenant chaque année plus criants, il serait peut-être temps de parler de «bannissement du Bonhomme Hiver» pour ne pas le froisser.

95 OUI, 4 NON, 1…