Denis Orange rejoint l’Exécutif

SIVIRIEZ. Le délai pour le dépôt des listes pour l’élection complémentaire au Conseil communal de Siviriez était fixé à lundi midi. Une seule personne s’est portée candidate et est donc tacitement élue. Il s’agit de Denis Orange, habitant à Chavannes-les-Forts de 45 ans, qui remplacera dès mars le sortant Daniel Girard. Titulaire d’un master en management, Denis Orange travaille actuellement comme officier projets et développement, annonce par communiqué son groupe Unis pour Siviriez. Le Glânois préside l’Association cantonale fribourgeoise des samaritains et a siégé durant cinq ans au Conseil communal de Rue. Une discussion aura lieu sur la répartition des dicastères relève le syndic René Gobet, qui se dit «très satisfait» du nouvel arrivé.