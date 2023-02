Des polars classiques pour une série classieuse

Harry Bosch est un héros de romans policiers. Depuis 2014, l’auteur Michael Connelly produit lui-même la version série télé, d’une grande qualité. A découvrir sur Prime Video.

Mes chats, ma télé et moi

LAPD. Il y a les séries qui nous laissent le popotin par terre (The sinner). Les séries complètement folles (la saison 1 de West world), les déjantées (Breaking bad), celles qui nous émeuvent (Atypical) ou qui nous donnent envie d’être amoureux (La chronique de Bridgerton). Celles qui nous perturbent trop pour qu’on les regarde (Black mirror), celles qui nous font rire (à jamais Big Bang Theory) et les chefs-d’œuvre du petit écran (Mare of Eastown, sur OCS, avec Kate Winslet, peut-être la meilleure série policière dramatique jamais réalisée).

Tout ça pour dire qu’entre les chaînes de…