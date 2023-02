Des révolutions très british

LIVRES

Hervé Bourhis

LE BRIT BOOK

Dargaud

Depuis une soixantaine d’années, les Britanniques sont des acteurs incontournables de la pop culture mondialisée. Des Rolling Stones à Harry Potter et à une reine pourtant bien anglaise, ils ont défini par leur excentricité, leur sens de l’autodérision, leur audace classieuse, une partie des codes et des goûts actuels dans de nombreux domaines… Même en cuisine! Une monarchie en révolution permanente.

Amoureux inconditionnel de la vieille Albion – qui n’est plus perfide – Hervé Bourhis retrace année par année le meilleur album et les sorties musicales les plus importantes, les émissions marquantes de la télévision, les Premiers ministres… Bref, tout ce qui a fait l’esprit britannique, avec ses hauts et ses bas. Et tout y passe, comme une grande…