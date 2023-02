Deux tagueurs arrêtés en flagrant délit

GARE

Mercredi, vers 3 h, une patrouille de police a surpris deux individus en train de faire des graffitis à la gare de Fribourg. Ils ont pris la fuite à pied avant d’être interpellés. Les auteurs présumés sont deux hommes de 18 et 17 ans, domiciliés dans le district de la Sarine. Les investigations entreprises ont permis de mettre en évidence plusieurs dizaines de tags. Les dommages matériels sont estimés à plusieurs milliers de francs. Les deux individus ont reconnu leur participation dans plusieurs cas dans la région de Fribourg et Marly. A ce jour, la police cantonale a enregistré une dizaine de plaintes pénales pour des graffitis survenus principalement sur des murs et infrastructures urbaines.