Drame évité en ville de Bulle

Quatre personnes, deux mamans et leur bébé d'une année et demi ont eu chaud ce samedi peu après 16 h. Alors qu'elles se promenaient dans la Grand-Rue de Bulle, de la glace est tombée des toits. Les mamans, touchées par des éclats, ne souffrent que de légers hématomes alors que les deux bébés sont sains et saufs. Une ambulance dépêchée sur place leur a apporté les soins nécessaires et personne n'a dû être hospitalisé, précise le porte-parole de la permanence de la police cantonale.

Face aux risques de nouvelles chutes de glace et de neige, les pompiers se sont employés à purger les toits. Pour ce faire, la Grand-Rue a été fermée à la circulation samedi entre 18 h 15 et 22h.

A part un store solaire endommagé, la police cantonale n'a pour l'instant pas constaté d'autres dégâts. PH