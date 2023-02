Du changement en vue au HC Bulle-la Gruyère

Balayé en quart de finale des play-off, le club bullois travaille à sa réorganisation afin d’atteindre la 1re ligue à terme. Un objectif ambitieux qui pourrait revenir à un nouvel entraîneur.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Le HC Bulle-la Gruyère a subi la loi du plus fort en play-off de 2e ligue masculine. Face au CP Meyrin de Christopher Rivera, l’ancien attaquant aux 660 rencontres de Ligue nationale A, les Gruériens n’ont pas pesé bien lourd en quart de finale. Une série réglée en quatre jours et deux actes à sens unique (défaite 2-6 et 1-7 à Espace Gruyère mardi).

«On aurait pu le faire, se persuade Stéphane Vienne, à condition d’appliquer le système tactique et d’être plus efficients en attaque. L’objectif demi-finale n’est pas atteint.» Pour intégrer le dernier carré,…