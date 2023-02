Encore plus à l’os

MUSIQUE

Miossec

SIMPLIFIER

Sony Music

Depuis bientôt trente ans, Miossec parvient à se renouveler à chaque album, tout en demeurant immédiatement reconnaissable. Avec Simplifier, son douzième disque, il poursuit une épure commencée il y a quelques années: «Je ne cesse de réduire la voilure», expliquait-il par exemple à l’époque de Mammifères (2016), en affirmant qu’il voulait «rester le plus simple possible».

Ce disque va encore plus loin dans la démarche. Avec sa boîte à rythmes, ses guitares, sa basse, Miossec a écrit et composé seul, chez lui, ces onze titres à l’os. Dès les premiers mots, on retrouve la force de son écriture, qui explore les failles et les déchirures. «Nous ne dirons plus jamais “nous” / “nous” vient de mourir là, ce soir, sur le coup…» Avec Je m’appelle Charles, le…