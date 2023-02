Faire vivre le terroir sur scène

Pièces de théâtre, concerts-spectacles ou soirées de gym: l’auteur Nicolas Bussard aime raconter, la plupart du temps avec humour, le terroir qu’il a connu gamin à Gruyères et sur les alpages.

VALENTIN CASTELLA

Une pointe de nostalgie, une autre d’humour et des histoires villageoises. Tels sont les principaux ingrédients de la recette de Nicolas Bussard. Depuis près de quarante ans, le natif de Gruyères met en lumière sur scène ce terroir qu’il aime tant. Il n’a pas compté. Mais il a dû écrire «une cinquantaine» de créations. Des pièces de théâtre en fran- çais et en patois, des concertsspectacles comme celui actuellement proposé à Sorens et des soirées de gym. Autant de propositions qui ont, au final, été interprétées devant plusieurs milliers de spectateurs.

D’abord de petits…