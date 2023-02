ARTE, MARDI, À 20 H 55

1942, un monde en guerre

1er janvier 1942. La guerre est désormais mondiale. Personne n’est épargné. A Berlin, toutefois, les habitants du IIIe Reich continuent de jouir de conditions de vie bien meilleures qu’ailleurs en Europe. Les Etats-Unis viennent d’entrer dans le conflit. Alleta Sullivan laisse ses cinq garçons partir combattre les Japonais. En Pologne, Mordechai découvre la réalité cachée du programme nazi: il est désigné pour enterrer les corps dans un camp d’extermination.

Dans le second épisode, la guerre dévore les enfants. En Allemagne, la propagande les cible dès le biberon. A 12 ans, Ursula croit dur comme fer au projet nazi, martelé tous les jours à l’école. Elle désire devenir au plus vite une épouse et mère héroïque, capable de sacrifier sa…