Il ne faut surtout pas se laisser abattre

BANDE DESSINÉE



Jean-Pierre Duval et Denys

JOUR J, T. 48, LE CHEVALIER NOIR DE CAMELOT

Delcourt

A 42 ans, Robert Kennedy est sénateur de New York. Alors en plein essor politique, il suit sans le savoir la trace de son frère John, celui qui mène du sommet à la tombe. «Bobby» est assassiné en juin 1968, dans des circonstances aussi troubles que celles de son aîné. Mais si un jeune cuisinier noir avait empêché le tueur d’agir, comment aurait tourné l’histoire en cette année d’élection? Pris dans la tourmente de la guerre du Vietnam et les secousses d’une Amérique en pleine mutation, entre les Black Panthers, les influences mafieuses, les castristes, les hippies et le KGB, le prochain président sera une mouche se débattant dans une gigantesque toile d’araignée. Le pays espère une nouvelle voix.…