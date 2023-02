Il prend la fuite lors d’un contrôle

APPEL À TÉMOIN. Jeudi après-midi, un automobiliste a forcé un contrôle de police à Onnens, avant de prendre la fuite en direction de Lentigny. «Suivi par la patrouille, sirène et feux bleus enclenchés, le fuyard n’a pas daigné interrompre sa fuite, commettant plusieurs dépassements téméraires, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. A Lentigny, il a circulé à vive allure dans la zone de modération du trafic alors qu’un bus scolaire prenait en charge les élèves de l’école primaire», décrit la police dans un communiqué.

Le conducteur, un Vaudois de 56 ans qui circulait sous le coup d’un retrait de permis, s’est ensuite arrêté et a poursuivi sa fuite à pied. Rattrapé à la course par les policiers, il a dû être mis en joue avant d’être maîtrisé au sol et menotté. Emmené au…