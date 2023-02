Il y avait les forts en voix, et surtout les forts en gueule

Mes chats, ma télé et moi

La Nouvelle star débarquait sur M6 au printemps 2003. La chaîne propose deux émissions spéciales anniversaire de ce programme devenu culte: premier épisode mercredi dernier, la suite demain.

EH BIEN, CHANTEZ MAINTENANT! «Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. M6 en ce temps-là, accrochait l’audimat…» OK, elle est un peu facile cette intro La Bohème, mais on n’a pas pu résister. D’autant plus que, c’est presque sûr, les moins de 20 ans ne connaissent pas l’émission Nouvelle star. Pour marquer les vingt ans de la première diffusion, M6 propose deux (longs) épisodes anniversaires: le premier a été diffusé mercredi dernier, le deuxième demain. Avec images d’archives, retour d’anciens candidats et, en guest star de cette édition…