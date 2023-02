MARSENS

Léo Dey s’est endormi paisiblement le 16 février, dans sa 90e année, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui sera rendu lundi 20 février en l’église de Vuippens.

Léo vit le jour le 21 juin 1933 à Marsens dans le foyer d’Emile et Marie-Louise Dey. Il était l’avantdernier d’une fratrie de six enfants. Après sa scolarité, il travailla sur le domaine du Champ de Noé jusqu’à son école de recrues. Il œuvra ensuite comme maçon et grutier dans diverses entreprises de la région durant une vingtaine d’années. Pour finir, il fut employé communal à Marsens.

Il unit sa destinée à Germaine le 20 novembre 1958. De leur union naquirent deux filles, Christiane et Malou. Le fils de son épouse fut accueilli dans ce nouveau foyer. Par la suite, Léo eut la joie d’avoir six petits-enfants…