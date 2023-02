A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Notre-Dame de la Compassion: les Amis de Notre-Dame de Compassion proposent une dégustation de l’Alexion, «une boisson fortifiante aux plantes créée par le moine Alexis». Ve 9h-11h30.

LE MOURET

Palais de la danse du Pafuet: thé dansant avec orchestre. Je 14h-17h30.

LE PÂQUIER

Salle polyvalente: concert de L’Albergine et des jeunes musiciens de La Tour, Broc, Estavannens et Le Pâquier. Ve et sa 20h.

ROMONT

Bicubic: Multiple, spectacle de Yann Lambiel. Je et ve 20h.

SÂLES

La Couronne: Sur un plateau, théâtre de la Jeunesse de Sâles. Ve et sa 20h.

TREYVAUX

Grande salle: Z’Animals 2, spectacle du chœur Lè Tzêrdziniolè. Ve et sa 20h.