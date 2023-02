L’assemblée des délégués de l’Association Glâne région s’est réunie à Villorsonnens mercredi soir pour créer officiellement cette dernière.

CRÉATION. «Ce soir, nous constituons une association qui va nous permettre d’être plus forts ensemble et d’avoir de super projets dans cette Glâne que nous apprécions.» C’est avec ces mots que Patrick Mayor, syndic de Villorsonnens, a accueilli hier soir dans sa commune les délégués de l’Association Glâne région (AGR) pour son assemblée constitutive. Issue de l’Association à buts multiples de la Glâne (ABMG) et de la dissolution de la Région Glâne-Veveyse (RGV), l’AGR a vu ses statuts acceptés lors des dernières assemblées communales. Mercredi soir, il était donc temps de composer la présidence de l’assemblée des délégués, le comité de direction et…