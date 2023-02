La «remise à l’ordre» salutaire du FC Bulle

La préparation hivernale du FC Bulle s’est conclue par un revers face à Coffrane samedi à Bouleyres. Point de situation à quatre jours de la reprise du championnat sur le terrain de Rapperswil-Jona.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le championnat de Promotion League a repris sans le FC Chiasso ni le FC Bulle. La faillite du premier fait les affaires du second, qui compte désormais onze points d’avance sur la seule place synonyme de relégation. Un «coussin» sur lequel les Gruériens n’entendent pas se reposer. «Ce deuxième tour doit servir à préparer l’avenir, indique Steve Guillod. Assurons donc notre maintien le plus vite possible et atteignons la barre des 45 points (en 32 matches) au terme de la saison.»

L’objectif est a mbitieu x, mais réa liste aux yeux d’un directeur sportif qui «ne pouvait…