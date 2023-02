La biodiversité sera célébrée en 2023

MUSÉE. Le résultat annuel 2022 a été réjouissant pour le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF). Dans un communiqué, l’institution annonce que les quatre expositions temporaires de l’année précédente ont attiré 59 500 visiteurs, «soit 18 500 de plus qu’en 2021». Se rapprochant ainsi des chiffres de fréquentation d’avant la pandémie (en moyenne 65 000 personnes par an). C’est d’autant plus positif «qu’au début de l’année, le certificat Covid était encore obligatoire et que l’on a connu un été exceptionnellement beau», complète Peter Wandeler, directeur du musée. La dernière exposition, Tic-tac – le compte à rebours de la vie – qui s’est achevée le 29 janvier – a reçu plus de 25 000 visites.

