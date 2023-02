La fromagerie sera transformée et agrandie

VUARMARENS. La fromagerie de Vuarmarens se développe. La société coopérative de laiterie a en effet mis à l’enquête son agrandissement hier dans la Feuille officielle. «L’année dernière, nous avons fusionné avec la société de laiterie d’Auboranges et nous avons décidé de tout réunir sur un site», explique le président Pascal Conus. Afin de pouvoir traiter un total de 3,3 millions de litres de lait, la coopérative va doubler la surface des caves. Les locaux de fabrication seront également plus grands et un magasin verra le jour. D’un coût de 5 millions de francs, les travaux devraient commencer à la fin de l’année 2024 et se terminer en septembre 2025. A noter que la laiterie d’Auboranges sera utilisée durant les travaux. «La production s’arrêtera ensuite. Mais le magasin restera ouvert.»