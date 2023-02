La frontière se rapproche

BANDE DESSINÉE

Jacopo Paliaga et Alessio Fioriniello

THE FRONTIER, T. I

Le Lombard

Un manga avec quelques traits franco-belges au cœur du Far West américain créé par deux auteurs italiens… The Frontier est une bande dessinée qui joue l’influence et l’assimilation à tout va. Des personnages aux pouvoirs surnaturels arrivent dans une ville en pleine période de la conquête de l’Ouest uchronique. Depuis quelque temps, une tempête gigantesque détruit tout sur son passage et forme comme un mur de glace qui cacherait la fin du monde et se déplacerait tout seul. On parle même de démons. L’Apocalypse s’est ainsi arrêtée à la lisière de Caldwell où la population – assez étrangement – semble se satisfaire de la situation… Pour combattre par le sang cette présence, un étrange personnage a recruté les…