La grâce de Courchevel

SKI ALPIN. Il est rare de tutoyer l’évidence en sport, espace d’incertitude s’il en est. Il est rare aussi de sentir l’exploit, presque de le pressentir. J’ai le souvenir d’une volée de Zidane en 2002 face au Bayer Leverkusen. Le ballon retombait sur lui, il préparait son geste, et il était clair qu’il trouverait la lucarne. Cela ne pouvait pas se dérouler autrement.

Je revois Usain Bolt effectuer trois petits pas devant ses starting-blocks, léger, détendu, imbattable. Le record du monde était là, au bout de la ligne droite. Et ceux qui ne l’avaient pas pressenti ne sont encore pas bien certains que la Terre est ronde. Car les chefsd’œuvre se dévoilent, comme un rideau s’ouvre sur un décor de théâtre, comme on entre dans la fiction, comme on va tutoyer l’impossible.

Telle fut la descente…