La surprise Caligiuri

ATHLÉTISME. Iris Caligiuri est repartie des championnats de Suisse d’athlétisme en salle avec une médaille de bronze sur 200 mètres. «Je ne m’y attendais pas», lâche la sprinteuse auteure de 24’’23 dimanche à Saint-Gall.

Devancée par la lauréate Fabienne Hoenke (23’’95) et Léonie Pointet (23’’96), Iris Caligiuri a précédé la Bulloise Coralie Ambrosini (25’’04). «J’avais le quatrième temps suisse de cette saison avant la compétition. Mais je ne pensais pas qu’il suffirait pour une finale, ajoute la Glânoise qui vivait ses premiers championnats en élite. Tout est devenu plus accessible après le désistement de Sarah Atcho et après avoir réalisé le deuxième chrono des séries.» La veille, la sociétaire du Lausanne-Sports avait abaissé son record d’un centième sur 60 m (7’’63), malgré une…