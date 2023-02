La tradition dans la peau

Installés à Riaz depuis dix-huit mois, David Mottier et Johann Morel font partie des tatoueurs les plus talentueux de Suisse. Rencontre.

CHRISTOPHE DUTOIT

Motörhead en musique de fond, des masques asiatiques et des Tschäggätta du Lötschental en exposition, des planches de flashs sur les murs… Certains appelleraient ça le Paradis, Johann Morel et David Mottier le nomment Rainbow Tattoo, le studio qu’ils ont ouvert au centre de Riaz depuis dix-huit mois. Les deux tatoueurs eux-mêmes hypertatoués viennent d’être mis en lumière dans le livre Swiss Tattoo, qui les présente parmi les plus talentueux artistes du pays. Une évidence.

Les deux gaillards se connaissent depuis une décennie. «En 2013, Johann était LA référence du style traditionnel en Suisse. Il me fallait un Morel…» sourit David…