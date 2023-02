Le parc animalier comme parabole

L’ARBANEL. Une fable pour parler d’un sujet grave. Avec Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture, L’Arbanel, à Treyvaux, accueille ce samedi un spectacle tout public (dès 12 ans), qui évoque des thèmes comme le courage, le refus de voir la réalité, l’oubli… La pièce, créée au Théâtre de la Grenouille à Bienne, est mise en scène par Julien Schmutz. Elle est l’œuvre de l’auteur allemand Jens Raschke (né en 1970), qui donne la parole aux animaux d’un étrange zoo: depuis leur enclos, ils regardent un camp, où se distinguent des «bottés» et des «zébrés». Ils accueillent aussi un nouveau camarade, un ours venu de Sibérie, qui va se montrer curieux et refuse de se faire à sa nouvelle résidence. Cette parabole prend un tout autre sens si l’on sait que Jens Raschke…