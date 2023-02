Le plus apaisé des groupes bruitistes

MUSIQUE



Yo La Tengo

THIS STUPID WORLD

Matador Records

Bientôt quarante ans que ça dure et un 17e album pour fêter la Saint-Valentin: Yo La Tengo n’en finit pas d’aligner les perles sur d’improbables colliers. Révéré par la critique au tournant des années 1980-1990, le trio d’Hoboken – sur l’autre rive de la rivière Hudson, en face de Manhattan – a exploré bien des sillons, de la noise à la pop élégante, en passant par la country et l’ambient. Avec This stupid world, le groupe signe un album quintessentiel, qui enchevêtre pureté et aridité.

Dès sa première plage, Sinatra drive breakdown, Yo La Tengo renoue avec les guitares bruitistes d’Ira Kaplan, avec des réminiscences de vieux albums de Sonic Youth, période Goo et Dirty. Derrière sa batterie simpliste, son épouse Georgia Hubley a depuis…