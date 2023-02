Le réalisateur Fatih Akin est l’invité d’honneur du FIFF

CINÉMA. Le réalisateur allemand d’origine turque Fatih Akin sera l’invité d’honneur de la 37e édition du Festival international de films de Fribourg (FIFF) qui se tiendra du 17 au 26 mars prochain. Durant sa carrière, il a notamment reçu un Ours d’or à Berlin, un prix du scénario à Cannes et un Grand Prix à Venise. Le réalisateur, scénariste et producteur présentera une «carte blanche composée de six œuvres décapantes ayant forgé sa cinéphilie», ont indiqué lundi les organisateurs dans un communiqué. Ses films Soul kitchen et Rheingold seront également au programme de la manifestation. Le public pourra en outre rencontrer Fatih Akin à l’occasion d’une conversation au FIFForum le 24 mars. Le programme complet du Festival sera annoncé le 1er mars. ATS