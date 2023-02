Le renouvellement des voies entre La Verrerie et Vaulruz-Sud mis à l’enquête

TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont mis à l’enquête hier dans la Feuilleofficielle un projet concernant le trajet ferroviaire entre les gares de La Verrerie et celle de Vaulruz-Sud. Il comprend le renouvellement de la voie afin d’augmenter la vitesse de ligne de 80 à 100 km/h, le renouvellement des installations de sécurité et de la ligne de contact, ainsi que la suppression de trois passages à niveau non gardés. «Deux seront remplacés par un passage inférieur pour les bovins», informent les TPF sur leur site internet. La courbe sera aussi corrigée. Le début des travaux est prévu pour l’hiver 2024. Ils dureront jusqu’à l’été 2025. Les TPF annoncent que le trafic ferroviaire sera interrompu durant six mois. Les trains seront remplacés par des bus.…