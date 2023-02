Les enfants des Justes

TV 5 MONDE, MARDI, À 21 H

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Dordogne, un couple de paysans, Virgile et Blanche, vit dans une ferme en zone libre, près de la ligne de démarcation séparant la zone occupée par les nazis. Virgile est menuisier, insouciant, et Blanche est une femme aimante et forte. Ils sont heureux, se satisfont de ce que le métier de Virgile rapporte et du potager qu’ils cultivent. Ils ne souffrent pas des restrictions qui ravagent les villes. Ils s’aiment avec tendresse et pureté, mais une blessure les fait grimacer à l’intérieur, ils n’ont pu avoir d’enfant. Leur ferme est située près d’une rivière qui marque la frontière avec la zone occupée. Quand on demande à Virgile de faire passer des gens en zone libre, sa première réaction d’humble menuisier est de se demander…