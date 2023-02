SKI ALPIN. Bellegarde servira de cadre aux championnats de Suisse juniors de slalom ce mardi. Les titres U21 et U18 seront en jeu dès 9 h 30. Cette compétition sera la dernière avant les slaloms de Coupe d’Europe programmés le vendredi 10 et samedi 11 février à Bellegarde. La piste de Schattenhalb a été validée vendredi par la fédération internationale. «Tout est bon au niveau de l’enneigement, on est prêts!» affirme le coprésident Edouard Koehn. QD