Les murs du souvenir

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H 10

Clara Mérisi, capitaine de la police criminelle, assiste à l’audience de son divorce au Palais de justice, lorsqu’elle apprend qu’une momie en uniforme SS vient d’être découverte emmurée dans un vieil immeuble en rénovation à Colmar. La jeune femme décide aussitôt d’enquêter sur cette affaire avec son adjoint, Guillaume Barot, et demande de l’aide à un historien et anthropologue judiciaire, François Gilbert. Mais alors qu’ils découvrent que l’homme a été assassiné il y a plus de 70 ans, une des locataires de l’immeuble est retrouvée étranglée. Cette dernière avait passé la nuit avec François et appartiendrait à la même famille que la momie… ■